Message ni Jericho kay Kath, kinakiligan

Ang daming kinilig sa congratulatory message ni Jericho Rosales para kay Kathryn Bernardo sa naganap na ABS-CBN contract signing ng huli.

Kahit nga hindi naman sila love team ay ang daming nagsi-ship sa kanila mula nang lumabas ang mga photos nila na magkasama.

Marami kasi nagsasabing bagay silang dalawa na magsama sa isang proyekto.

Maski nga si Echo (palayaw ni Jericho), since 2016 pa lang ay gusto nang maka-work ang Kapamilya actress.

Mula nga noon ay ilang beses nang sinabi ni Echo na wish niyang maka-work si Kath at ang pinaka-recent nga ay sa post niya sa Instagram story.

Sa naganap nga na contract signing ni Kath sa ABS-CBN at Star Magic ay isa si Echo sa nagbigay ng message kung saan muli niyang binanggit ang kanyang kahiligan.

Sa interview naman ni MJ Felipe kay Kath sa ‘TV Patrol’ ay natanong ang dalaga sa posibleng pagsasama nila ni Echo sa isang proyekto.

Sagot ni Kath, “He’s such a nice guy, sobrang bait niya. Ayaw mo bang makatrabaho ‘yung ganun? So let’s just see.”

Nagsalita rin si Kath sa story behind sa photo nila ni Echo.

“Si John Manalo, good, good friend of mine since ‘Goin’ Bulilit’ days.

“Nagkita kami nun, magwo-work out ako talaga that day tapos na-mention niya.

“Sabi niya gusto mo sumama? Okay, why not, kaysa mag-workout ako mag-isa.

“Tapos nag-jogging kami, eleven, late na. We were just having fun, working out, ‘yun lang.”

Maliban kay Echo, nagbigay rin ng congratulatory message si Piolo Pascual at dito ay sinabi ng aktor na gusto niya ring maka-work si Kath.

Para kay Kath, ang Star For All Seasons na si Vilma Santos ang nasa top list niya ng mga gusto niyang makatrabaho maliban pa nfa kina Piolo at Echo.

Exciting!