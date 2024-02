Manny Pacquiao kakasahan mga batang boxing champion

HALOS siyento porsiyento nang babalik sa professional boxing ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao, na sinabing handa niyang harapin ang mga tulad nina Gervonta “Tank” Davis at Ryan “KingRy” Garcia sa hinaharap.

Patuloy na naghahanda ang 45-anyos na Filipino boxing legend para sa kanyang darating na exhibition fight sa Abril 20 laban kay legendary muay thai fighter Buakaw Banchamek sa Impact Arena sa Bangkok, Thailand sa binansagang “The Match of Legends.”

Gayunman, tila hindi sapat para sa natural na kapasidad ng kakayanan ng power-lefty boxer ang isang exhibition match lamang, na ayon na rin sa kanyang malapit na kaibigan at ahente na si Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions at Knucklehead Boxing Promotions, kaya nabigo ito sa huling pro fight kontra Olympic bronze medalist Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba na nauwi sa 12-round unanimous decision noong Agosto 21, 2021 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.

“Technically he’s out of retirement. He would love to fight Gervonta Davis, Ryan Garcia. He’s got about a year left. He just wants to fight. Manny feels that he’s in tremendous shape. He’s training for this exhibition but hopefully that will lead to something bigger and better. I do [see a pro return for Pacquiao],” sey ni Gibbons.

Minsang binanggit ni Pacman na handa itong makipagsabayan sa mas bata at maliksing si undefeated World Boxing Association (regular) lightweight titlist na si Davis (29-0, 27KOs) sakaling maisipang umakyat ng 29-anyos sa welterweight division.

(Gerard Arce)