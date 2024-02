IG naka-off comment section: Dominic kinulit kung hiwalay na kay Bea

Dahil lang sa pag-off ng comment section sa Instagram, ang dami na agad nag-alala kay Dominic Roque. Sunod-sunod agad ang tanong kung okey ba siya?

Napansin nga ng mga netizen na naka-off ang comment section sa Instagram ni Dominic na ang isa ay nasa tabing dagat siya, nakatingin sa kawalan, habang ang isa naman ay may karga siyang bata.

At dahil hindi nga maka-comment ang mga fan sa dalawang post na `yon ng dyowa ni Bea Alonzo, kaya sa post nito noong January 26 sila nag-comment.

At dito nga mababasa na parang may nasi-sense na problema ang mga faney, ha! Nakakaloka nga ang super advance na takbo ng isip ng mga faney, ha!

“Post with Bea naman Dom, nami-miss ko kayo magkasama.”

“Sabi sa news hiwalay na raw.”

“Anong news?”

“Chismosa ka.”

“Hiwalay na sila.”

“Break na sila.”

“Omg, ‘wag naman sana.”

“Sana mag-post ka din ng mga photos niyo ni Bea, sobrang nakaka-miss na kayo. Kayo ‘yung happy pill namin, inspirasyon namin kayo.”

“Bakit kinakabahan ako? They are not clicking likes to each others post anymore.”

“Ako rin they don’t like and comment, no post together even on stories. May time si Bea sa iba, felt bad sa barkada night.”

“Sir Doms break na po ba kayo ni Ms. Bea?”

Oh, di ba? Nakakaloka ang super busog, lusog na pag-iisip ng mga fan, na lahat ng kilos binibigyan ng kahulugan, na kahit ang hindi pagla-like, pag-comment sa mga post ng isa’t isa, napapansin nila, at siyempre, `yung mga post na magkasama ang dalawa.

Pero siyempre, nandiyan pa rin naman ang mga faney na umaasam na walang problema, na happy ending pa rin talaga ang Bea-Dom.

“Gugulatin na lang nila tayo sa kasal nila.”

“Yes pa-mysterious effect lang sila.”

“Hope so.”

Oh, well…