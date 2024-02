Heart gustong sampalin dahil kay Lee Min-ho

Ang daming gustong magpasampal kay Heart Evangelista, ha!

Eh kasi nga, bet nilang ma-experience ang kamay ni Heart, na naka-shake hands si Lee Min-ho, sa event na pareho nilang dinaluhan sa Thailand.

Makikita nga sa video na pinost ni Heart sa Instagram na nilapitan siya ni Lee Min-ho at nagkamay silang dalawa. At siyempre, super guwapo ang Korean Superstar, ha!

Kaya naman lokang-loka sa inggit ang mga Pinoy fan ni Lee Min-ho kay Heart. At siyempre, gusto rin nilang sampalin si Heart, dahil super inggit nga sila sa mga ganap nito sa buhay.

“Lee Min Hooooooo lintek Love Marie! Nanginginig ako!” tili ni Melai Francisco.

“Bakit ikaw nalang lagi pinagbibigyan ni Lord?!”

“Mhie anong amoy ni Lee Min-ho?”

“Sumusobra ka na Heart.”

“Maghihintay kami Hearty na ilabas mo ang photo niyo ni Lee Min-ho.”

“Utang na loob ilabas niyo na ang mga photo!”

“Sorry again po Senator Chiz, bigla akong kinilig kina Heart, Lee Min-ho!”

“Lee Min-ho. Iba ka talaga Heart.”

“Hindi talaga ako inggitera sa ganda at gamit ng iba. Pero abot langit inggit ko pag may pakikipag-ngitian at shake hands sa mga oppa ko eh. Ma-block na nga tong’ si Heart! Sanaol.”

“Naghugas ka naba ng kamay Heart? Kung hindi pa, sampalin mo muna ako.”

“Heart, ‘wag kang maghugas ng kamay. Sampalin mo muna ako para ma-experience ko kamay ni Lee Min-ho!”

Well, iba talaga si Heart, ‘di ba?

Kunsabagay, pinaghirapan naman talaga niya ang sitwasyon niya ngayon! (Dondon Sermino)