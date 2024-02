Gang leader, 3 galamay nabitag

Arestado ang lider ng Timosa Drug Group na nasa listahan ng High Value Individual (HVI) at tatlong kasamahan nito sa isinagawang buy bust operation sa Dasmariñas City Cavite Biyernes ng gabi.

Kinilala ang suspek na si alyas ‘Dennis’, lider ng Timosa Drug Group, alyas ‘Ibrahim’ ng Datu Esmael, Cavite City, alyas ‘Lester,’ ng Brgy. San Dionisio, Dasmarinas City, Cavite, at alyas ‘Itik,’ ng Brgy Sampaloc, Manila.

Sa ulat ni Police Corporal Jerwin Anacan, ng Dasmarinas City Police Station, alas-11:00 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU), Cavite PPO at Dasmariñas City Police Station sa Barangay H2, Dasmarinas City Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspek.

Narekober sa gang ang labing-isang piraso na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang 5 gramo na may market value na P34,000.00, cell phone at buy bust money.

(Gene Adsuara)