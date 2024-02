Aabot pa hanggang Hunyo ang epekto ng El Niño pero tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi ito dapat katakutan.

“Tinatayang aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot. Sa halip, buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Niño,” wika ni Marcos sa isang talumpati nitong Sabado.

Pinangunahan ng pangulo ang ceremonial palay harvesting at distribusyon ng ibat ibang assistance sa mga magsasaka at kooperatiba sa Mandili National High School, Brgy. Mandili, Candaba, Pampanga.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na sinisipat ngayon ng gobyerno ang pagtatayo ng libo-libong solar-powered irrigation units upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang ani.

“Ngayong taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan sa pamamagitan ng Philippine Solar Irrigation Project na mga small-scale irrigation projects upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka,” sabi ni Marcos.