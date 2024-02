Kinuwestiyon ni Senador Ro­nald “Bato” dela Rosa ang pakikialam ni United Nations (UN) Special Rapporteur Irene Khan sa gobyerno ng Pilipinas.

Ito ang naging reaksyon ni Dela Rosa matapos irekomenda ni Khan ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac), dahil outdated na raw ito.

“Kung makinig tayo sa UN rapporteur na ‘yon para na rin sinabi nating “you are our boss, we will listen to you”. You are not our boss, who you to dictate us?” diin ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“It is our problem, not your problem. Let us deal with our own problem here,” giit pa ni Dela Rosa.

Sinabi ng senador na gusto niyang maghain ng panukala para gawing permanente na ang NTF-Elcac dahil sa laki ng naitutulong nito para masugpo ang insureksyon at terorismo sa bansa.

“Gusto nga nating i-institutionalize eh kasi nakita natin very effective ang NTF-Elcac, gusto natin institutionalize para in place na iyan palagi kahit humina na ang problema sa insurhensiya andiyan pa rin iyan to continue to address the threats of terrorism by addressing yung mga social problems,” paliwanag ng senador.

Bukod sa pagpapabuwag sa NTF-Elcac, nanawagan din si Khan sa administrasyong Marcos na tigilan na ang red-tagging sa mga inosenteng indibiduwal.

“First, the government said that it doesn’t have a policy of red-tagging. Good, the government doesn’t have a policy on corruption, but the go­vernment has a policy on anti-corruption, on fighting corruption. And I will call on the government to adopt a policy in fighting red-tagging,” giit pa ng UN rapporteur.