Hindi naman dapat tayo nakikialam kapag may nangyayaring bangayan lalo’t wala naman kinalaman sa buhay natin ang sanhi o dulot ng bangayang ito.

Tuloy lang dapat ang buhay kahit pa makasaksi tayo ng maingay na bangayan.

Pero may mga tao na sadyang gustong mag-usyosokapag may bangayan. Maraming tao ang mahilig mag-usyoso. Kaya naman kapag may bangayan, mistulang nakabantay, naghihintay sa mangyayari ang mga tao.

Dahil marami ang may gustong makasaksi sa tunay na drama o maaksyong buhay ng iba na tila isang libreng palabas. Parang teleseryeng aabangan ang susunod na kabanata. Hihintayin ang latest na pangyayari. Kaya nga, diumano, dito nagsimula ang paggamit natin ng salitang ‘marites’, na ang ibig sabihin daw talaga ay pinaikling‘mare, ano ang latest?’

Sagana sa bangayan ang mga palabas sa telebisyon at internet. Nagbabangayang artista. Nagbabangayang mga personalidad. Naghihintay ang marami sa atin ng mangyayari. Sa tagal ng bangayan, minsan, naiisip ko, baka sadyang pinatatagal para lalong pag-usapan at bantayan. Ang totoong buhay, baka talagang pinahabang drama lang. Sasabihin pa, parang may sinusunod na iskrip.

Ayos lang ito kapag artista ang nagbabangayan. Baka nga kasama para sa promosyon ng bagong pelikula o palabas sa telebisyon ang parang totoong bangayan. Ang masama ay kapag mga politiko na ang nagbabangayan. Talo lagi dito ang sambayanan.

Pinapasuweldo ng buwis natin ang mga politikong ito. Kaya dapat lang na maging mahusay sila sa pagtratrabaho. Ang bawat oras ng humahaba at umiingay na bangayan ay parang pagwawaldas na rin sa ating buwis. Politiko ang ating pinasusuweldo, hindi tayo nagpapasuweldo ng artista bagamat totoong maraming artista ang iniluluklok natin sa puwesto.

Kapag may nagbabangayang politiko, isipin nating bukod sa talo ang buwis natin, baka may pinagtatakpan ding isyu na dapat ay bigyang pansin natin. Kinukuha ng bangayan ang ating atensyon pala sa mas importanteng usapin tulad na lang ng sa ekonomiya, edukasyon, transportasyon, at kabuhayan nating pahirap nang pahirap.

Sa panahon ngayong kay dali nating malaman ang lahat dahil sa teknolohiya, mahalagang pag-isipan na dapat unahin ang mga totoong suliranin ng bayan kaysa magbangayan. Isipin sana nating baka isang pagtatanghallamang ang bangayan ng mga politiko para makalimot tayo.

Napag-uusapan din lang, sumangguni ako sa diksiyonaryo para malaman ang ibig sabihin ng salitang-ugat na ‘bangay’. Ano ba ang ‘bangay’ na nasa ubod ng salitang ‘bangayan’?

Bata pa lang ako, kapag hindi kami magkasundo noon ng kapatid ko, sasabihing pagalit ng nanay ko na gawin namin ang gawaing-bahay imbes na magbangayan. Tumimo sa isip ko ang salitang ‘bangayan’ kahit pa hindi ako pamilyar sa ‘bangay’.

Isang matandang salitang Tagalog ang ‘bangay’ na nangangahulugan ng pangil ng aso o pusa. Marahil nakakita na kayo ng nag-aaway na aso at pusa na nagpapakitaan ng kanilang pangil. Maingay ang mga hayup na nakikipagbangayan o nag-aaway. Inilalabas ang pangil. Tila ba handang manlapa.

Kaya maingay din ang ‘bangayan’ sa atin ng mga politikong halos ilabas ang kanilang mga pangil.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayongmagpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes.