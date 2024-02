Alex Eala laglag na sa ‘WTA50 Indore’

NABIGONG makasampa ang 2022 US Open junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa asam na una nitong kampeonato ngayong taon matapos mabigo sa loo ng tatlong set kay Polina Kudermetova ng Russia, 4-6, 7-6 (5), 2-6 sa semifinals ng WTA50 sa Indore, India.

Muling nasubok ang 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa laban na inabot ng 2 oras at 28 minuto bago na lamang kinapos sa ikatlong set kung saan kinailangan nito humingi ng medical timeout na dulot ng dalawang magkasunod nitong mahahabang paglalaro.

Unang nakamit ng 20-anyos na right-handed at may WTA singles ranking nitong Enero 29, 2024 na No. 188 na Russian ang 6-4 panalo sa unang set bago nakabawi ang 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala sa second na dumaan sa tiebreak matapos magtabla sa 6-6 at makuha ang 7-5 na iskor.

Dahil sa matinding palitan sa tiebreak ay agad na napag-iwanan si Eala sa ikatlong set sa 0-3, bago bahagyang nakabawi matapos humingi ng medical timeout para makabalik sa 2-3 iskor.

Gayunman, nakabawi ang dating may career-high WTA singles ranking noong Hunyo 19, 2023 na No. 139 at ITF singles ranking na No. 243 na si Kudermetova sa paghablot sa huling tatlong puntos upang umusad sa kampeonato.

Una nang tinalo ng world No. 184 at third seed na si Eala sa loob ng tatlong set ang No. 613 na si Ekaterina Yashina ng Russia, 7-6 (1), 6-7 (4), 6-0, sa paluang inabot ng 2 oras at 32 minuto.

Hindi sumali si Eala sa women’s doubles event sa kabila ng kanyang title-win noong weekend na nagtulak sa kanya sa career-high doubles ranking na No. 302.

Nakatakda naman itong maglaro sa matinding WTA 500 event na Abu Dhabi Open sa sunod na linggo.

