Vice Ganda niregaluhan, pinaligaya contestant ng ‘TnT’

Patuloy si Vice Ganda sa pamamahagi ng biyaya. Sa isang episode ng noontime show niya, nagbigay nga siya nang pa-birthday sa isang ‘Tawag ng Tanghalan Kids’ contestant.

Nang malaman ng mga host na malapit na ang birthday ng 11-year old contestant na si Lorenzo, agad tinanong ni Vice ang bata kung ano ang gusto niyang regalo. At bukod nga sa pa-damit, agad ding hiniritan ni Vice si Jhong Hilario na magbigay ng birthday gift.

Magbibigay nga si Vice ng pambili ng damit, sapatos para sa lucky chikiting contender. Bukod doon ay nagbigay rin siya ng mensahe sa bata na patuloy na galingan ang pag-awit at pag-aaral.

Oh ‘di ba ang sweet talaga ni Vice. No wonder kaya tuloy-tuloy ang blessing na dumarating sa ‘It’s Showtime’ host. (Dondon Sermino)