Ikinasa ni Senador Raffy Tulfo ang isang resolusyon para kalkalin ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon.

Naalarma ang senador dahil sangkot aniya sa insidente ang isang opisyal ng pulisya.

“The involvement of police officers in heinous crimes have been increasing in the past months and there is a need to review the screening process of police officers as well as the retention of officers in active duty,” sabi ni Tulfo sa kanyang Senate Resolution No. 913.

Noong Oktubre 16, 2023, nanawagan sa social media ang kapatid ni Camilon na si Chin-chin para tulungan silang mahanap ang kinaroroonan ng kanyang kapatid.

Isa umanong malapit na kaibigan ng biktima ang nakipag-ugnayan kay Chin-chin at ibinunyag ang diumano’y relasyon sa pagitan ng beauty queen at Police Major Allan de Castro.

Si De Castro ang napaulat na dapat nakatakda sanang makakatagpo ni Camilon sa araw ng kanyang pagkawala. Pinabulaanan naman ito ng police officer.

Batay sa CCTV footage noong Oktubre 12, 2023 nakita ang sasakyan ni Camilon na dumaan sa ilang bayan sa Batangas. Sabi ng pulis, may kasama si Camilon sa kanyang kotse.

Lumutang din ang mga testigo at sinabing nakita nilang duguan si Camilion habang inililipat mula sa kanyang kotse patungo sa isa pang kotse noong Oktubre 12.

Nag-match naman sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang buhok at dugong nakuha sa sasakyan nito na natagpuan ng mga pulis.

Subalit nananatiling misteryo pa rin ang biglang paglaho ni Camilon na hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. (Dindo Matining)