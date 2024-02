Pinitik ni Senador Robin Padilla ang mga politiko na tinawag niyang tsismoso, walang disiplina at respeto.

Sa kanyang pagdalo sa Camp Aguinaldo kung saan ginanap ang World Hijab Day nitong Huwebes ng hapon, sinabi ng senador na sa halip na mabuhay sa tsismis, dapat matuto sana ang mga politiko ng disiplina at paggalang gaya ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“Kung sana matututo ang ating mga politiko sa AFP na marunong sa paggalang at pakikiisa, hindi sana tayo nabubuhay sa tsismis. Ang politika natin puro tsismis na rin,” wika ni Padilla.

“(Sana rin) makuha ng politiko ang disiplina at professionalism. Sapagka’t ang pag-unlad ng bayan natin, mag-uumpisa sa paggalang at disiplina,” dagdag pa ng senador sa kanyang talumpati.

Kasabay nito, muling isinulong ni Padilla ang pagpasa ng panukalang batas para sa National Hijab Day sa Pilipinas tuwing ika-1 ng Pebrero.