Rider tinakasan checkpoint, himas-rehas 

Arestado ang isang 25 anyos na lalaki matapos takbuhan ang inilagay na checkpoint ng mga tauhan ng Manila Police District -Police Station 5, kamakalawa ng hapon sa San Marcelino St., malapit sa panulukan ng Malvar St., Paco, Maynila.

Nahaharap sa kasong Resistance and Disobedience of Agent of Person in Authority ang suspek na si Mac Ian Oyando y Acebes, alyas “Dagul/Dagol at taga Paco, Maynila.

Nabatid na nagsasagawa ng Oplan Sita ang mga pulis alas 4 ng hapon sa nabanggit na lugar nang dumaan ang suspek na nakasakay sa Honda Click 125 na kulay itim at walang suot na helmet.

Sa halip na huminto sa checkpoint nang parahin ng mga pulis pinaharurot ng suspek ang motorsiklo dahilan para siya ay habulin at nang makorner sa may San Marcelino Street ay inaresto ng mga pulis.

Nasa kustodiya ng MPD-PS 5 ang suspek. (Juliet de Loza-Cudia)