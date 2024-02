Replay ang nangyayari? (Part 1)

Naranasan mo na bang magkaroon ng pakiramdam na angisang sitwasyon ay nangyari na dati?

Ang pakiramdam na iyonay madalas na inilarawan bilang déjà vu, mula sa wikangPranses, na ibig sabihin ay “nakita na.”

Inilunsad ng pamahalaan ang kampanyang pinangalanang “Bagong Pilipinas,” na ayon sa mga inilabas na mgaimpormasyon ay, isang malakas na testament para sa pangakoni Pangulong Bongbong Marcos na simulan ang isangpagbabagong paglalakbay tungo sa isang mas mabuting Pilipinas kung saan ang mga programa ng pamahalaan ay naa-access ng bawa’t Pilipino. Ayon kay Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives, ito ay isangpanawagan para sa pagkakaisa at isang paghihikayat sa bawa’tPilipino na magsama-sama, lampasan ang mga pagkakaiba at magtulungan para sa isang mas maliwanag at mas maunlad nabukas.

Sinasabi na ang paglulunsad ng “Bagong Pilipinas” ay kasabayng ikalawang araw ng ika-sampung yugto ng Bagong PilipinasSerbisyo Fair (BPSF) sa Zambales, kung saan mahigit P500 milyong piso halaga ng ayuda at programa ay ibinigay sa mgaresidente.

Ayon pa kay Romualdez, tulad ng BPSF na ipinatupad para tumugon sa panawagan ni BBM na ilapit ang gobyerno sa mgatao, ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas ay pareho rin—na ang mga programa at proyekto ng gobyerno ay dapat naa-access ng mga tao.

Para sa mga buhay nuong panahon ni Marcos Sr. at para samga sumusubaybay sa kasaysayan, maalala na ang inilunsadnaman nuong panahon niya ay tinawag na “Bagong Lipunan,” kung saan nangako si Marcos Sr na, una, mahihinto ang kahirapan at magkakaroon ng pagkakapantay-pantay; pangalawa, matatapos ang gutom at magkakaroon ng pag-abante tungo sa kaunlaran; pangatlo, mahihinto ang korapsyonat magkakaroon ng katarungan; pang-apat, mahihinto ang lokohan at isusulong ang katotohanan; at pang-lima, mahihintoang karahasan at magkakaroon ng kapayapaan.

Sadyang magandang pakinggan ang mga adhikain ng Bagong Lipunan, maging ang mga detalye nito na karaniwangnakapalaman sa mga talumpati ni Marcos Sr. Sino nga namangpangkaraniwang tao ang hindi masasabik sa pangako nakundenahin ang lipunan na base sa pribilehiyo at hindipagkakapantay-pantay. Dinagdag pa dito ang pangako naitataas ang produksyon ng pagkain sa bansa sa puntong ang Pilipinas ay magiging exporter sa ibang bansa. Ayon saprogramang Bagong Lipunan, hindi na dapat mabigyan ng kapangyarihan ang pare-parehong mga piling pamilya dahil sakanilang dugo o sa kanilang mga koneksyon. Sinabi rin niMarcos Sr. na mayroong nagaganap na malawakang lokohansa lipunan at ang kalayaan sa pagsasalita ay labis na naabusong mga mayayaman. Kung kaya’t, ipinangako rin ni Marcos Sr na hihintuan ang uri pamamahayag na namimili lamang. At sinoang hindid maka-relate sa pangakong masigasig na hahanapng mga pamamaraan upang malunasan ang karahasan saaraw-araw. Dito rin nabuo ang mantra ng Bagong Lipunan na: sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.

Bagama’t matatayog ang mga pangako ni Marcos Sr, ang mgaito ay kumatawan sa mga hinagpi ng taong bayan, kung kaya’tnaging madali ang pagtanggap ng mga pangakong ito ng mgamamamayan sabik sa kaunlaran at katahimikan. Alam din naman ng nakararami ang kinahantungan ng mga pangako nanauwi sa pagpapatalsik sa kanya makalipas ang mahigitdalawang dekada ng panungungkulan dala ng labis nakahirapan ng ekonomiya ng bansa.

Itutuloy….