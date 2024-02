Nakapagtala ang Philippine National Police (PNP) ng 17,681 na mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata noong 2023.

Base sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, pinakamarami sa mga naturang kaso ay panggagahasa sa mga menor de edad.

“Ang top three po nak lase nito [violence against children] is iyong violation ng RA 7610 or commonly known as Child Abuse Law natin – rape at acts of lasciviousness – so napakataas ho niyan,” ayon kay Council for the Welfare of Children (CWC) Executive Director Angelo Tapales.

“For online sexual abuse and exploitation of children naman, sabi ng PNP-WCPC, ito po ay by 3rd Quarter I think ng 2023 – may 1,000 plus na OSAEC victims nang na-report sa kanila at mga 300 plus naman ang kanilang kinakasuhan ngayon na kasalukuyan po,” dagdag pa ng opisyal.

Samantala, nakatutok na rin aniya ang mga awtoridad sa mga posibleng kaso ng child sexual abuse gamit ang artificial intelligence (AI).

“Ang nangyayari po diyan, iyong mga tinatawag natin na mga AI generation tools whether it’s open source – available iyan sa internet or iyong binibili – at saka iyong mga tinatawag na image editing software ay ginagamit po ng masasamang tao para po talaga mag-create ng child sexual abuse and exploitation materials,” ani Tapales. (Prince Golez)