Ibinunyag ng isang barangay captain sa Davao City na isang political coordinator ng PBA party-list ang nag-alok sa kanya ng P4,000 sa kada makukuha niyang pirma para suportahan ang people’s initiative (PI) bilang paraan ng pag-amyenda ng 1987 Constitution

Sa ikalawang pagdinig ng Senate committee on electoral reform and people’s Participation na ginawa sa Davao City, inilahad ni Chairman Rene Estorpe ng Brgy. Centro, San Juan Agdao na nakatanggap siya ng ulat na may mga kawani ng kanilang barangay na nagsasagawa ng signature campaign para sa PI.

Agad umanong niyang ipinatawag ang tatlong kawani ng barangay na sina Julieta Agan, Mary Joy Bisayno at Erie Monteposo. Ibinigay naman umano ng mga ito sa kanya ang mga form na ginagamit nila sa signature campaign.

Tinanong umano ni Estorpe ang tatlo kung saan nanggaling ang mga form at sib isa kanya na galing ito sa isang nagngangalang Benzar Yap na nag-alok ng P4,000 sa bawat makukuha nilang 250 pirma.

Sa kanyang affidavit, sinabi ni Estorpe na si Yap ay political coordinator ng PBA- Party-list para sa 2nd District ng Davao.

“Word also spread to the barangay that the signature campaign was connected to the people’s initiative,” sabi pa ni Estorpe.

Samantala, nang malaman ng mga pumirma na para sa PI ang ginawang nilang paglada sa form ay agad umanong nagpunta ang mga ito sa barangay para ipabura ang kanilang mga pirma.

“Many of those who signed the firms came to the barangay to erase and nullify their signatures, claiming that they were not aware of the nature and purpose of the forms at the time they signed the forms,” ayon pa kay Estorpe.

Wala pang pahayag ukol dito ang PBA party-list. Si Congresswoman Margarita Nograles ang kinatawan ng partido sa Kamara de Representantes. (Dindo Matining)