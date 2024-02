Nilinaw ng Civil Service Commission (CSC) na wala itong iniendorso na review material o review center para sa Career Service Examination (CSE).

Naglabas ng pahayag ang tanggapan ni CSC Chairperson Karlo Nograles kung saan ay nagbabala ito sa publiko laban sa mga review center, grupo o mga pribadong indibiduwal na ginagamit ang pangalan, logo at website ng komisyon sa pag-aalok ng online at face-to-face review classes para sa CSE professional at sub-professional levels.

Nagbabala rin si Nograles sa mga kukuha ng civil service exam laban sa mga review material na ipinagbibili sa mga bookstore at online selling platforms na walang katotohanan na naglalaman ang mga ito ng actual examinations sa mga nakaraang pagsusulit ng CSC.

“Sa tuwing nalalapit ang civil service exam, talagang naglalabasan ang mga review center and reviewers na nag-aalok umano ng tutorials sa murang halaga….Enrollment in review centers and purchase of these products are the sole discretion of applicants,” ayon kay Nograles.

Sa Marso 3 isasagawa ang civil service exam.