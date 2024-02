‘Nakakaantig ng puso’ Dingdong humagulgol sa MIFF

Iyak nang iyak si Dingdong Dantes sa Amerika, ha!

Nasa Tate si Dingdong ngayon para sa dinaraos na Manila International Film Festival.

Dalawang pelikula nga ni Dingdong ang kasali roon, ang ‘Firefly’ at ‘Rewind’ nila ni Marian Rivera.

Matapos nga ang much-awaited international screenings ng MMFF Best Picture na ‘Firefly’ ay nagkaroon sila ng pagkakataon na sagutin ang mga tanong ng mga manonood.

Sa screening sa Los Angeles, California, sinabi ni Dingdong na una pa lang niyang nabasa ang konsepto ng ‘Firefly’, alam niyang magiging magandang pelikula ito.

‘I was finally able to watch ‘Firefly’ here in Hollywood for the first-ever Manila International Film Festival. Congratulations to everyone behind this beautiful film.

“Grabe, nakakaantig ng puso. It brings back so many childhood memories. Nakakaiyak. From middle till the end. Medyo kailangan ng konting oras to process, kahit alam ko na ang kuwento.

“Alam ko na kaagad na magkakaroon ang ‘Firefly’ ng special place in the history of Philippine cinema. Nakakaiyak. Kaya pala best picture!” sabi ni Dingdong na medyo mugto ang mga mata.

Si Dingdong nga ang gumanap na grown-up Tonton (Euwenn Mikaell) sa pelikula.

Matapos nga ang bonggang pagkapanalo ng three major awards sa MMFF: Best Picture, Best Screenplay, at Best Child Actor, isa nang certified blockbuster ang ‘Firefly’ na hanggang ngayon ay palabas pa rin sa Pilipinas!

Bago ang screening sa Theaters Auditorium sa Los Angeles, California, nagpasaya rin ng mga moviegoer ang ‘Firefly’ sa Middle East na dinagsa ng mga manonood noong Enero.

Bongga! (Dondon Sermino)