Malapit na engagement? Cristine, Marco napag-uusapan na kasal

Kinilig ang netizens nang sabihin ni Marco Gumabao sa guesting nila ni Cristine Reyes sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ noong Thursday na napag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal.

Na ‘yung magkasama na silang dalawa sa future, although unti-unti pa lang daw ang tungkol doon at wala pang mga detalye.

Hindi naman nakakapagtaka na nagiging topic na ‘yon nina Marco, Cristine dahil inamin din naman ng huli kay Boy Abunda sa guesting na iyon na annulled na ang marriage nila ni Ali Khatibi, ama ng anak niyang si Amarah.

Hindi nga lang ipinagsigawan pa ni Cristine ang tungkol sa annulment nila ng ex-husband.

So kung kasaling pakakasal na nga sina Cristine, Marco ay walang magiging sagabal.

Sa Lunes (February 5) ay birthday na ni Cristine at sa Siargao Island sila magse-celebrate ni Marco.

Marami nga ang nag-iisip na baka mag-propose na si Marco kay Cristine.

So abang-abang lang!

Siyanga pala, nakaka-feel good ang relasyon nina Cristine, Marco at mukhang tanggap na tanggap na iyon ng fans.

Hindi na nga isyu sa mga netizen ang agwat ng edad nina Cristine, Marco.

Si Marco ay 29 years old na at sa Lunes ay 35 years old na si Cristine.

Kumbaga, age doesn’t matter, ‘noh?!

Saka kung kina Cristine, Marco nga ay walang problema ang agwat ng edad nila, sino ba naman ang iba para makialam sa pagmamahalan nila.

Ang importante ay pareho silang masaya, ‘noh?!

‘Yun na!