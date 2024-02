Maid For Trouppei makikilatis ang bilis

MAKIKILATIS ang husay ng kabayong si Maid For Trouppei pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Rerendahan ni class A rider Kelvin Abobo, makakatagisan ng bilis ni Maid For Trouppei ang apat pang tigasing batang kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina West Of The East, Chelsea, Bright Mind at American Food.

Komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Maid For Trouppei sina American Food at Chelsea na sasakyan nina MP Canete at MP Laloma, ayon sa pagkakasunod.

“Mga batang kabayo kaya baka ‘yung ibang kasali ay tago ang pruweba at pwede silang makasilat sa liyamadong si Maid For Trouppei,” saad ni Victor Manansala, veteran karerista.

Samantala, hahamigin ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third.

Walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)