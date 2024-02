Liza tinawag na Superstar ng Hollywood director

Pinuri ng Hollywood direktor na si Joe Russo si Liza Soberano, ha!

Sa post nga ni Joe sa X (dating Twitter) ay tinawag niyang superstar ang Pinay actress para sa pagganap nito bilang Taffy sa upcoming Hollywood film na ‘Lisa Frankenstein’.

Sey niya, “Movies like ‘LISA FRANKENSTEIN’ can be great vehicles to break new stars, and @zeldawilliams and Diablo Cody found a superstar in Liza Soberano, who steals every scene she’s in as Lisa’s step-sister, Taffy.”

Sinang-ayunan naman ng bida ng ‘Lisa Frankenstein’ na si Kathryn Newton ang naging pahayag ni Joe.

Reply ng Hollywood actress, “Yes she does (with five Sstar emojis). I (with red heart emoji) Liza.”

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga Pinoy sa naging komento ni Joe sa kababayan nating aktres na nasa Hollywood at nagbibigay ng karangalan sa ating bansa.

Big deal nga ang komento na ito ni Joe dahil isa ito sa mga direktor ng mga naglalakihang pelikula sa Hollywood gaya na lamang ng ‘The Avengers’ film series.

Wish nga ng mga faney na sana ay makasama sa mga pelikula ni Joe si Liza na hindi malabong mangyari.

Samantala, trending online an appearance ni Liza sa Gold Music Alliance Grammy Week reception sa Los Angeles, California.

Bonggels! (Byx Almacen)