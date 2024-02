KC naalarma: Sharon nagsabi na ayaw nang magising

Nag-alala ang mga fan ni Sharon Cuneta sa post niya tungkol sa pagtulog, na minsan ay parang ayaw na niyang gumising.

Kahit ang panganay niyang si KC Concepcion ay mukhang naalarma na rin, na nagsabi ngang… “Mom wake up!”

Heto nga kasi ang post ni Shawie:

“I don’t thinks it’s weird to say my favorite thing has always been sleep. Sweet, glorious sleep that lets you escape.

“Sometimes, it even lets you dream very nice dreams and you wake up happy but also wishing you didn’t have to wake up!”

Well, alam naman natin ang ibig sabihin ‘pag sinabing “Ayaw mo nang magising, ‘di ba?”

Kaya naman nag-worry ang mga fan niya, at sunod-sunod nga ang mensahe nila kay Sharon.

“Count your blessing, be happy, that’s what matters.”

“For sure, you’ll have a wonderful day after a good sleep. Masarap matulog pero mama Sha ‘wag naman po yung wala nang gisingan!”

“More hugs with you mama I hope you are now okay and fine me and many more. Sharonians is so worried about you and your health stay safe mama soon I will be hug you.”

“Hugs tight mama. Wag naman po ‘yung walang gising. Love ka namin.”

“Guilty ako sa bagay na ‘yan my Megastar. . Am always lack of sleep dahil din sa work ko, but nevertheless if I have an extra time…iidlip talaga ako. I miss you, and praying for your safety always.”

Hugs, Shawie!