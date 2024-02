Jiro gustong bumangon, bumawi sa buhay

Hindi naman pala masasabin down and out na ang award-winning former child actor na si Jiro Manio.

Makikipag-kumustahan nga si Bernadette Sembrano kay Jiro na ngayon ay nagsusumikap upang makabangon sa pagkakadapa sa buhay.

Maghaharap sina Jiro, Bernaette ngayong Linggo sa ‘Tao Po’.

Confession ni Jiro sa interbyung ‘yon, “Nadapa po talaga ako. Nagkamali po ako. One day at a time, tinutulungan ko ‘yung sarili kong mas maka-recover pa.

Hindi naman ikinaila ni Jiro kay Bernadette na dati ay nalulong siya sa masamang bisyo at ngayon nga ay nagsisilbi siyang inspirasyon sa mga taong tulad niyang nais magbagong buhay.

Actually good news ang interbyung ito ni Bernadette para sa mga taong inakalang wala nang pag-asa na magbabago si Jiro.

