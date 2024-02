Indian national na wanted sa kalaswaan dinakma 

Dinakma ng Pililla Municipal Police Station ang isang Indian national na kabilang sa listahan ng Most Wanted Person matapos hainan ng warrant of arrest sa kasong lascivious conduct, kamakalawa ng umaga.

Sa report na nakalap mula sa tanggapan ng Provincial Director ng Rizal PNP na si Police Colonel Felipe Maraggun, nakilala ang akusado sa alyas na “Ajay”, Indian national, 28-anyos, residente ng Plaza Aldea, Tanay, Rizal.

Bandang alas-8:30 Biyernes ng umaga nang arestuhin ang Indian national sa kahabaan ng Barangay Bagumbayan, Pililla, Rizal makaraang magsagawa ng operasyon laban sa Most Wanted Person ang mga tauhan ng Pililla Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

Dinakip ang Indian national sa bisa ng Warrant of Arrest na inisyu Presiding Judge Hon. Ma. Lourdes Santos Mendoza ng Regional Trial Court, Branch 166, Siniloan, Laguna sa kasong 3 Counts sa Crimes of Lascivious Conduct at walang inirekomendang piyansa.

Kasalukuyang nakakulong ang akusado habang hinihintay ang pagdinig sa kaso. (Vick Aquino)