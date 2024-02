Nanawagan si Office of the Presidential Adviser for Peace Reconciliation and Unity (OPAPRU) Secretary Carlito Galvez Jr. sa mamamayan na huwag suportahan ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas dahil maaaring pag-ugatan ito ng kaguluhan.

Sa inilabas na pahayag ni Galvez nitong Biyernes, Pebrero 2, nagbabala ito na ang panawagan para ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay kabaliktaran sa itinatakda ng Konstitusyon na batayan sa pagkakakilanlan ng bansa.

“Let us therefore turn away from any call or movement that aims to destabilize our beloved nation, especially to separate Mindanao from the rest of the country,” ani Galvez.

Bukod dito, sinabi ng kalihim na taliwas ito sa prinsipyo ng isang bansa na nakikinabang na sa isinusulong na prosesong pangkapayapaan at nagtuldok sa deka-dekada ng armadong pakikibaka sa Mindanao.

Hinimok ni Galvez ang mga Pilipino na patuloy na suportahan ang adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa.

Binigyang-diin pa ni Galvez na tapos na ang mga panahong ang Mindanao ay isang magulo at walang katatagang rehiyon.

“We cannot afford to go back to square one. We must learn our lessons from the past and apply these to all aspects of our life as peace-loving citizens. Let us always choose peace and remain united, as it is the only way to move forward as one people and one nation,” dagdag ni Galvez.

Nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas matapos na madismaya sa kasalukuyang administrasyon.

Naging miyembro si Galvez ng gabinete ni Duterte. (Aileen Taliping/Prince Golez)