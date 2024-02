Enrique nilinaw na dyowa pa rin si Liza

Nilinaw ni Enrique Gil na sila pa rin ng kanyang nobyang si Liza Sobrano.

Tinanong kasi kay Enrique ng showbiz correspondent ng ABS-CBN Integrated News na si Gretchen Fullido ang tanong ng bayan kung sila pa ba ni Liza?

Sey ni Quen, “Yeah, we’re happy, we’re just really busy. I think we just realized that in life parang we shouldn’t always be just centered around each other. Alam mo ‘yon? Para we can do more, grow more, we’re gonna achieve more. And then, you know, it just makes us better.”

Hopeful si Quen na magsama sila ni Liza sa Valentine’s Day sa kabila ng pagiging busy nito sa pag-promote ng Hollywood movie na ‘Lisa Frankenstein’ pero kung makauwi raw ito ng Pilipinas ay baka dumalo ito sa premiere night ng kanyang movie na ‘I Am Not Big Bird’.

Very supportive nga silang dalawa sa mga movie nila. Si Quen nga raw ay gumawa ng promotional video para sa ‘Lisa Frakenstein’ at ang quote naman na “Hello, Big Bird” ni Liza ay ginamit sa trailer ng ‘I Am Not Big Bird’.

So sa pagtutulungan pa nga lang nila sa kanilang mga proyekto ay obvious na sila pa rin talaga.

Bonggels!