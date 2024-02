Nakaamba ang panibagong taas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon sa pagtaya ng Department of Energy (DOE) nitong Biyernes, Enero 2.

Inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero na maaaring magkaroon ng lampas P1 pagtaas sa presyo kada litro ng diesel kadahabang mas mababa sa naturang halaga ang posibleng itaas ng gasolina.

Kasama rin sa magtataas ang kerosene na maaaring lampas P1 rin, ayon sa DOE.

Idinahilan ng opisyal ang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa patuloy na giyera ng Russia at Ukraine gayundin ang pagtaas ng oil demand sa Amerika at China. Nakadagdag pa aniya rito ang pagbabawas ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ng produksyon ng langis ng mga bansang kasapi nito.