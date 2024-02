Pasado na sa House committee on health ang House Bill No. 9127 na layong palawakin ang benepisyong natatanggap ng mga public health workers.

Ayon kay Kabayan party-list Rep. Ron Salo, malaki ang tungkulin at halaga ng mga public health worker sa bansa lalo na umano noong kasagsagan ng pandemya tulad ng mga doktor, nurse, midwife, at medical technologist na nagtatrabaho sa mga pampublikong ospital, health centers at rural health units.

Kaya nararapat aniyang dagdagan ang mga benepisyong nakasaad sa Republic Act No. 7305 o Magna Carta of Public Health Workers na mahigit tatlong dekada na mula ng isabatas.

Kabilang sa mga dagdag benepisyo ay ang pagbibigay ng 25% hazard allowance sa lahat anuman ang kanilang salary grade gayundin ang pagtaas ng allowance sa P500 mula sa dating P300 na ibinibigay bukod sa dadagdagan din ang kanilang laundry allowance sa P1,000 kada buwan mula sa P125.

“Importante po na mabigyan natin ng karampatang pagpapahalaga ang mga kababayan nating public health workers na walang sawang naglilingkod para sa kapwa Pilipino,” dagdag ni Salo. (Eralyn Prado)