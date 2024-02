Charo, Hilda patok sa Top 10 beauty queens

Nanguna sina Charo Santos-Concio, Hilda Koronel sa Top 10 beauty queens na naging matagumpay na artista sa ‘Best 10 Bets’ ng FYE Channel.

Si Hilda ang napili ng host na si Butch Francisco, si Charo naman ang bet ng co-host na si Leo Katigbak.

Ayon kay Butch, naging first runner-up si Hilda sa Miss Night Owl bago pinasok ang showbiz kung saan tuluyan siyang nagmarka.

“Parang 12 years old, nanalo na siya ng FAMAS for the war movie ‘Santiago’ with FPJ. Ngayon, ‘pag sinabi mong Hilda Koronel, dekalidad,” saad niya.

Napili naman ni Leo si Charo na naging Miss Calapan at Baron Travel Girl dahil na rin sa naging malaking kontribusyon niya sa movie industry at naabot niya ang posisyon bilang dating presidente ng ABS-CBN.

“Charo has reached a level that no one has really accomplished. She is also the producer responsible for the very good movies of the experimental cinema in the Philippines,” sey pa ni Leo.

Para naman sa bagong co-host ng ‘Best 10 Bets’ na si Gandang Morenx o Johanna Ariexia Quilinderino, isang dating flight attendant, na social media influencer na ngayon, sina Catriona Gray, Pia Wurtzbach ang mga beauty queen na maituturing niyang bongga ang naging accomplishments sa mundo ng showbiz.

At ngayong Sabado (February 3), papangalanan naman ng ‘Best 10 Bets’ ang Top 10 sexy stars na nagmarka sa showbiz. (Dondon Sermino)