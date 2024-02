Bulacan ipagdiriwang bday ni Ka Blas 

Magbibigay-pugay kay Gat Blas ‘Ka Blas’ F. Ople sa Ika-97 Anibersaryo ng Kapanganakan nito ang mga Bulakenyo sa pamamagitan ng isang programa sa Gat Blas F. Ople: Sentro ng Kabataan, Kaalaman, at Hanapbuhay, Antonio S. Bautista Bulacan Provincial Capitol Compound Malolos City,Bulacan sa Sabado ng umaga.

May temang “Gat Blas F. Ople: Dunong ng Bulakenyo, Ambag sa Mayamang Ugnayan ng Pilipinas sa Mundo”, pangungunahan nina Gobernador Daniel R. Fernando at Bise Gob. Alexis C. Castro ang programa upang gunitain ang buhay at mga nagawa ni Ka Blas.

Inaasahang dadalo sa komemorasyon ang panauhing pandangal na si Kalihim Enrique A. Manalo ng Department of Foreign Affairs na kakatawanin ni DFA Undersecretary Eduardo Jose A. De Vega, Pamilyang Ople sa pangunguna ng anak ni Ka Blas na si Dalisay Ople-San Jose, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga pinuno ng tanggapan at mga kawani ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan, OFW Family Circle, Peso Managers, BTEC, historical groups at DepEd superintendents at supervisors. (Jun Borlongan)