Nanguna si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa RP-Mission and Development Foundation Incorporated (RPMD) ang independent at non-commissioned “Boses ng Bayan” Annual Cabinet Officials Performance Report 2023 na top performing official na may pinakamataas na 92% overall rating.

Kabilang din sa mga nangungunang opisyal sina Sec. Rex Gatchalian ng DSWD at Tourism Sec. Christina Garcia-Frasco, na parehong nasa pangalawang puwesto na may ratings na 88% at 87%. Samantala, sina Justice Sec. Boying Remulla at Budget Sec. Amenah Pangandaman ay kapwa nakakuha ng mataas na ratings na 85% at 84%, nagraranggo sa kanila sa ikatlong posisyon.

Nasa ikaapat na ranggo si Sec. Alfredo Pascual ng DTI na may 81%, sinundan ni Sec. Jaime Bautista ng DOTr na may 79% sa ikalimang puwesto. Sa ikaanim, nakakuha si Sec. Manuel Bonoan ng DPWH ng 76%, at si Sec. Ivan John Enrile Uy ng DICT ay nasa ikapitong posisyon na may 74%.

Nakakuha ng 72% si SAP Anton Lagdameo Jr, ika-walo, at 71% si Sec. Enrique Manalo ng DFA. Sa ika-siyam, si Sec. Renato Solidum ng DOST ay may 69%, habang si Sec. Benjamin Diokno ng DOF at Executive Sec. Lucas Bersamin ay nasa ika-sampu at ika-labing isa na may 67% at 65%, ayon sa pagkakasunod.

Umiskor naman si SolGen Menardo Guevarra ng 63%, ibinahagi ang ika-12 posisyon kay Sec. Jerry Acuzar ng DHSUD na may 62% at Sec. Gibo Teodoro Jr. ng DND na may 62%. Sinundan ito ni Press Sec. Cheloy Garafil na may 60% sa ika-13 ranggo at Sec. Bienvenido Ledesma ng DOLE na may 58% sa ika-14 na posisyon.

Nasa ika-15 ranggo si Sec. Ted Herbosa ng DOH na may 56%, kasunod sina Sec. Raphael Lotilla ng DOE at Presidential Adviser Carlito Galvez Jr. na parehong may 53% at 54% sa ika-16 na puwesto. Nagtapos ang ranggo kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na may 51% at Elaine Masukat ng Presidential Management Staff na may 50%, nasa ika-17 posisyon.

Ang boses ng publiko, sa pamamagitan ng survey, ay mahalaga sa pamamahala. Sinuri ng 2023 RPMD assessment ang pagganap ng mga opisyal ng gabinete sa Pilipinas, na may 50% na benchmark, at ipinakita ang dinamismo sa pamamahala.

Binigyang-diin ni Dr. Paul Martinez ng RPMD ang epekto ng opinyon ng publiko at hinikayat ang paggamit nito sa pamamahala. Pinuri ng RPMD ang mga top opisyal ng 2023 at hinamon ang iba na mapabuti ang kanilang performance sa 2024 para sa mas mahusay na serbisyo.

Ang “Boses ng Bayan” poll ng RPMD, na isinagawa sa buong bansa na may 10,000 adult respondents mula sa iba’t ibang lungsod, ay kumakatawan sa 67.75 milyong rehistradong botante gamit ang random selection.