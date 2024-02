Austin Reaves inako papel nina LeBron James, Anthony Davis

ABSENT sina LeBron James at Anthony Davis, binalikat ni Austin Reaves ang Los Angeles Lakers para ihatid sa sorpresang 114-105 panalo laban sa NBA-leading Boston Celtics Huwebes ng gabi.

Nagbaon ng career-high seven 3-pointers si Reaves tungo sa season-high 32 points. Overall ay 19 for 36 sa labas ng arc ang Lakers.

Sa injury report bago ang laro, inilista nang out sina James (left ankle injury) at Davis (Achilles tendon issue, left hip spasms).

Rumesponde ang mga naiwan.

“If you remember Bron’s quote the other night – ‘Go out and do your job.’ And I feel like that’s just what we did tonight,” ani Reaves, 7/10 sa long range. “It wasn’t nothing special. It wasn’t like we was out there running a million set plays. We went out ther and competed our (butts) off.”

Nag-ambag si D’Angelo Russell ng 16 points, 8 rebounds at 14 assists, may 16 markers, 10 boards si Jaxson Hayes sa Lakers (25-25) na nasa 9th sa West.

Mahalaga rin ang 10 points, 7 rebounds, 3 steals sa 16 minutes ni Jarred Vanderbilt.

Sapaw ang 23 points ni Jayson Tatum at tig-17 nina Kristaps Porzingis at reserve Sam Hauser pero nanatili sa unahan ng East ang Celtics (37-12).

Nasa unahan ang LA 60-46 sa halftime, nagkasa ng 12-2 run sa third ang Boston para ibaba sa 77-71 pero hindi naagaw ang lead. (Vladi Eduarte)