Anne kinabog ni Jasmine

Mas magaling nga bang artista si Jasmine Curtis-Smith kesa kay Anne Curtis?

Aba, ang dami-raming pumupuri sa kanya bilang aktres, ha! Sabi nga nila, tagos sa puso ang pag-arte ni Jasmine.

Bilib na bilib sila sa mga eksena nito sa seryeng ‘Asawa Ng Asawa Ko’ ng GMA-7.

Kung si Rayver Cruz na partner niya sa serye ay humamig ng papuri dahil sa mga masisikip sa dibdib na eksena nito, ganun din ang ganap ngayon kay Jasmine.

Heto nga ang chika ng mga netizen, na nagsasabing mas mahusay na aktres si Jasmine kesa kay Anne, ha!

“Grabe ang pagiging palaban ni Jasmine sa pag-arte, ha! Naku, kabog si Anne.”

“Game face on talaga lagi si Jasmine. Ang daling maniwala sa acting niya.”

“Si Jasmine talaga ang fighter ko, ang husay umarte.”

“Noon pa magaling si Jasmine, pero ibang level ang kahusayan niya ngayon. Deserve niya ang primetime slot.”

“Naiiyak ako kay Jasmine, sobrang deserve niya ang blessing ngayon. Ang husay niyang umarte.”

“Ramdam na ramdam ko ang husay ni Jasmine. Hala Anne, talo ka ng sister mo sa pag-arte.”

Well, parehong magaling umarte sina Anne at Jasmine. At kung may isang tao na super happy sa mga papuri kay Jasmine ngayon, si Anne nga `yon.

Aba, feeling mo nga ay Kapuso na rin si Anne, dahil panay nga ang post sa X (Twitter) ng mga episode ng ‘Asawa Ng Asawa Ko’ serye ni Jasmine, ha! Super support talaga siya sa kanyang sisteret.

At si Anne mismo ang nagsasabi, na super galing umarte ng kanyang kapatid, na dapat lang mabigyan ng mas malalaki, magagandang role.

Samantala, sa latest episode nito, pinakita na nga ang matinding training ni Cristy (Jasmine) bilang bagong miyembro ng rebeldeng grupo na Kalasag.

Hindi rin maitago ni Leon (Joem Bascon) ang kanyang interes kay Cristy na pagmumulan naman ng inggit ng iba nilang kasamahan.

Tatanggapin na nga ba ni Cristy ang kanyang bagong buhay at pamilya na ang mga rebelde? Paano na ang naiwan niyang mister na si Jordan (Rayver Cruz)? (Dondon Sermino)