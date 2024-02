Alex Eala sumampa sa semifinal round

NALAMPASAN muli ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang matinding hamon bago pinatalsik ang nakaharap na si Anca Alexia Todoni ng Romania sa loob ng dalawang set 7-5, 6-2 sa quarterfianls ng singles event ng Indore ITF World Tennis Tour W50 sa Indore, India.

Nagpakatatag ang 18-anyos na Globe Ambassador at world ranked No. 184 na si Eala sa unang set na nagtabla muna sa iskor na 5-5 bago nito isinagawa ang break point at service winner upang itakda ang kanyang pagbabalik sa semifinals matapos na huling magkampeon sa WT 50 sa Pune, India.

Pinilit naman ng 19-anyos nitong katapat na WTA ranked No. 235 at may ITF ranking na No. 635 na si Todori na mabalikwas sa ikalawang set sa pagtala sa unang iskor subalit agad itong naiwanan matapos na umatake ang Asian Games double bronze medalist na si Eala na itinala ang apat na sunod na panalo para sa 4-1 iskor.

Hindi na binitiwan ni Eala ang pagkapit sa abante bagaman nagawa pa ni Todori na makalapit sa 4-2 sa pagtala sa huling dalawang puntos tungo sa pag-usad nito sa semifinals. (Lito Oredo)