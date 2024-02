Akari libero Justine Jazareno pahinga sa balibol dahil buntis

KABI-KABILANG pagbati ang natatanggap ni floor defender Justine Jazareno ng Akari Chargers sa pansamantalang pagtigil sa paglalaro ng balibol kasunod ng malaking biyayang dumating sa kanyang buhay na pagdadalang-tao.

Kasunod ng malaking anunsiyo ng kumpanyang humahawak sa karera nito na VP Global Management nitong Huwebes, nakatakdang pansamantalang mamahinga sa mga pisikal na paglalaro ang 23-anyos na libero upang harapin ang bagong grasya kasama ang kanyang longtime partner.

“We’re excited to share that our volleyball star, Ms. Justine Jazareno, is eagerly anticipating the joys of motherhood. She has made the decision to take a leave of absence from the game to focus on her forthcoming bundle of joy,” ayon sa inilabas na statement ng VP Global Management. “We thank the Akari Chargers for fully expressing their continued support as she embarks on this beautiful journey. As we eagerly await Justine’s triumphant return to the Akari Chargers, let us send her and her longtime partner Jhonas our warmest wishes as they embark on this new and exciting chapter of their lives.”

Kabilang sa mga bumati sina Faith Nisperos, Bangs Pineda, Roselle Baliton, Fifi Sharma, Trisha Genesis at Dani Ravena, gayundin ang mga dating kakampi sa La Salle na sina Mars Alba ng Choco Mucho Flying Titans at Jolina Dela Cruz ng Farm Fresh Foxies.

“No regrets, just love. See you all again soon!” saad ni Jazareno sa kanyang Instagram story.

Kasalukuyang nagpalakas ng roster ang Akari para sa darating na 7th season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference na nakatakdang magbukas sa Pebrero 20, kung saan idinagdag sa koponan ang beteranong spiker na si Grethcel Soltones at multi-titlist at Best Middle Blocker Celine Domingo, habang magtitimon para sa koponan sina interim coach Raffy Mosuela katulong si coach Tina Salak. (Gerard Arce)