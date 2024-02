Aby Marano, Chery Tiggo kakana sa PNVF tourney

DAGDAG na motibasyon kay dating national team captain Aby Marano sa pagsabak nito sa kanyang bagong koponan na Chery Tiggo ang masungkit ang titulo ng inoorganisa ng Phlippine National Volleyball Federation (PNVF) na Champions League na hahambalos sa Pebrero 4-17.

Ito ang puno ng inspirasyon na inihayag ni Marano sa pagpapakilala sa limang koponang kasali sa kababaihan at walo naman sa kalalakihan na kasali sa torneo na nagsisilbing basehan ng national sports association sa volleyball para sa pagbubuo ng pambansang koponan.

“Siyempre, super excited kami. We wanted to start the year with a bang so we want to win the title. Sayang lang ang araw-araw na pinapraktis namin na gigising kami ng maaga kung hindi namin ibibigay ang lahat ng laro namin,” sabi ni ‘Tiyang Aby’.

“So super excited to start the year with a bang. Unang liga. We want to start it with good intentions. We also want to meet and learn from the young ones, magiging maganda ang laban,” sabi pa nito.

“Was able to play with half of the team, adjustment sobrang bilis, mabilis akong nakagaanan loob ng players and coaching staff. We’re not working early in the morning for nothing, gusto naming maging champion sa PNVF.”

Makakasagupa ng Chery Tiggo ang kapwa propesyonal na koponan na Cignal HD at PetroGazz pati na ang tanging collegeiate na koponan na College of Saint Benilde sa torneo na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. (Lito Oredo)