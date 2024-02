Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte na nilikha niya ang “Oplan Tokhang” sa Davao City noong siya ay alkalde ng lungsod base sa akusasyon ng dating pulis na si Arturo Lascanas.

Sa kanyang video message, sinabi ni VP Duterte na kinaladkad siya sa isyu upang maisama umano siya sa iimbestigahan ng International Criminal Court (ICC) sa umano’y crimes against humanity laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang vice mayor at mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang a­king pangalan sa isyung ito,” wika ng bise presidente.

“Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyung ito para ako maging akusado sa ICC,” dugtong pa niya.

Kinastigo rin nito ang pakikialam ng ICC sa Pilipinas dahil malinaw umano na panghihimasok ito sa ating soberanya.

“Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas,” diin ni Duterte.

Handa umano siyang harapin ang isasampang kaso basta sa Pilipinas ito isasampa at Pinoy ang magiging hukom.

“Sa testigo at mga tao na nakapalibot sa kanya mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pil-ipinas,” giit pa niya.

Nitong nagdaang araw ay nagpa-interview sa mga reporter si Arturo Lascanas at sinabing natapos na raw ang pre-trial investigation ng ICC. Nagsumite na umano siya ng 186 pahinang affidavit laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, mga anak nitong sina VP Duterte at Davao City Rep. Paolo Duterte. Kasama rin sa kanyang inakusahan si Pastor Apollo Quiboloy at Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

“Siya (VP Sara) na ang pasimuno ng Oplan Tokhang noong nakaupo siya as mayor,” wika ni Lascanas.

(Eralyn Prado)