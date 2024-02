Vi, Boyet movie sold out sa MIFF

Bibilib ka talaga sa pagiging malakas ng tambalang Vilma Santos at Christopher de Leon!

Ilang mga kaibigan nga namin na palaging nasa Manila International Film Festival ang nagtsika sa amin na sold out ang two screenings ng ‘When I Met You in Tokyo’ movie nina Ate Vi, Boyet.

Actually nang tawagan namin ang supervising producer ng pelikula na si Redgie Acuña-Magno ay masayang-masaya siya dahil all seats taken nga raw sa MIFF ang ‘When I Met You in Tokyo’.

Ipinarating na rin daw ng staff nila na sumama kay Boyet sa MIFF sa Hollywood, California kay Ate Vi ang magandang balita at masayang-masaya raw ang Star for All Seasons.

“Sayang nga at hindi nakasama si Ate Vi sa MIFF. Sobra nga siyang na-miss ng mga kababayan natin na nag-support sa ‘When I Met You in Tokyo’.

“May ibang commitments kasi si Ate Vi na nauna na,” tsika ni Ms. Redgie.

Samantala, inaayos na raw ang ibang international screenings ng pelikula nina Ate Vi, Boyet.

“Babalitaan kita kapag okey na,” sey pa ng SP ng pelikula.

Posible kaya na sa ibang international screenings nila ay maka-attend na si Ate Vi?

Well…