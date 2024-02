Inihayag ni Senadora Imee Marcos na gagawin niya ang lahat para maisalba ang UniTeam kasabay ng pagsabing hindi niya matanggap na unti-unting nasisira ang alyasan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte.

“Let me be candid. I will do anything to salvage the UniTeam,” pahayag ni Marcos sa panayam sa ANC.

“Remember, I am also apparently the author of the UniTeam. Ipaglalaban ko ang pagkakaisa ng Marcos at Duterte because Vice President Sara has actually said and revealed that I brought her in and convinced me to be the running mate of my brother,” paglalahad pa niya.

“And as she got roped in, we determined to coin the name apparently from me as well, UniTeam. And I’m determined to salvage whatever shreds remain of that unity,” dagdag pa niya.

Ani Marcos, susubukan niyang makausap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na matagal na umano niyang hindi nakikita.

(Dindo Matining)