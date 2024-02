Truck nahulog sa bangin: 1 todas, 1 pa malubha

PATAY ang driver habang malubhang nasugatan ang kasama niyang pahinante nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang crane truck sa Pagbilao, Quezon noong Miyerkoles.

Ayon sa report ng Pagbilao police, nasawi dahil sa pagkakaipit sa loob ng truck ang driver na si Jeffrey Bario Mandia, 37-anyos at residente ng Karuhatan, Valenzuela City habang ginagamot sa ospital ang pahinanteng si Aljhov Aranas, 28-anyos at taga-Padilla, Cebu City.

Sa ulat, binabagtas ng mga biktima ang pababang bahagi ng matarik na Pagbilao-Atimonan diversion road sa Sitio Upper Sapinit sa Barangay Malicboy patungo sa Pagbilao nang mawalan ng preno ang sasakyan bandang alas-7:30 nang gabi.

Sumampa ang truck sa road shoulder at bumangga muna sa puno ng niyog at isang kubo sa gilid ng kalsada bago nahulog at bumaligtad sa walong-metrong lalim na bangin.

Naipit ang dalawa sa loob ng truck at pinagtulungan sagipin ng mga tauhan ng Pagbilao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) at mga tanod sa lugar.

Dinala ang dalawang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang driver.

(Ronilo Dagos)