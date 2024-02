Silaki Island sa Bolinao, patok na tourism hub!

Mas lalo pang mabibigyang pansin ang ganda ng Bolinao, Pangasinan!

Ito ay dahil magbubukas ang lokal na pamahalaan ng Bolinao ng environmental awareness at educational tour sa kanilang `little paradise of the North’ na Silaki Island!

Layon nitong isulong ang nasabing hidden gem sa Pangasinan at ang ganda ng isla bilang bagong tourism hub habang pinangangalagaan ang aquamarine environment.

Katuwang ng municipal government ng Bolinao sa proyektong ito ang University of the Philippines-Marine Science Institute (UPMSI) na may titulong “The Legacy of the Sea: A Silaki Island Community-Based Tourism Project.”

Ang brainchild naman ng proyekto ay si Vice Mayor Richard Celeste kung saan nakasama sa top five finalists ng Department of Tourism’s Tourism Champion Challenge (TCC) ang proyekto dahil sa ganda ng hangarin nitong maisulong ang tourism destinations sa pamamagitan ng creative project concepts.

Ang top five TCC finalists ay makakatanggap ng cash prizes na aabot sa P7 million hanggang P20 million.

Iaanunsiyo ang rank ng bawat finalists sa February 21, 2024.

Ang Silaki Island ay hugis puso. Sagana rin ito yamang dagat tulad ng giant clams.

Kilala rin ito sa kanilang native cakes, dried fish at native bags, kaya naman sa ilalim ng tourism hub ay pwedeng pwedeng ma-try ang paggawa ng mga ito!

“We will offer giant clams tour and community immersion. It includes mini-museum for the fossilized giant clams and other artifacts, mini-experience center for the community immersion, and trail for bird watching and nature photography in the island,” ayon nga kay Bolinao tourism officer Mary de Guzman-Suarez sa kanyang interview sa Philippine News Agency.

“UPMSI identified an area for leisure, for study, and buffer zone. We see to it the area will not be disturbed since floating docks will be placed and there will be no construction to protect the giant clam area,” dagdag nito.

Ang pagtatayo ng jump-off point port ay magsisimula sa unang quarter ng taong ito kung saan nakikita ring alternatibong pagkakakitaan para sa mga lokal ang naturang proyekto.

(Natalia Antonio/Merque Episcope)