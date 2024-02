Kailangan munang magbuo ng isang legal framework sa pamamagitan ng isang batas bago magsulong ng people’s initiative para amiyendahan ang 1987 Constitution, ayon kay Senadora Imee Marcos.

Sa panayam sa ANC, kinuwestiyon ni Marcos ang kawalan ng isang tiyak na batas na namamahala sa people’s initiative, sabay banggit ng isang Supreme Court ruling sa ikatlong pamamaraan na ito sa pagre-toke ng Saligang Batas.

“Why don’t we first make a law? Let’s hammer together, craft, debate until we get a law and thereafter produce this people’s initiative that is properly done,” sabi ni Marcos.

Umaasa ang senador na ang isyu ay mareresolba sa deliberasyon ng Resolution of Both Houses No.6 (RBH 6) na naglalayong rebisahin ang mahigpit na economic provision ng Konstitusyon.

“There was an agreement early in January with [RBH 6] that subcommittee in the Senate will be estab-lished and we will do it properly because firstly the Santiago case of the Supreme Court said very clearly, wala pang batas para sa PI,” ani Marcos.

