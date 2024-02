Ruffa, Marjorie matibay samahan

Tatlo sina Marjorie Barretto, Aiko Melendez at Joy Ortega sa masasabing closest friends ni Ruffa Gutierrez sa showbiz.

Kamakailan nga ay nag-bonding silang apat.

Kuwento ni Ruffa, ang sarap ng tsikahan nilang apat. Puro good vibes lang daw.

“We really like to catch up. Ganun naman. Basta may time, nagkikita-kita,” sey ni Ruffa.

Ang saya nga raw ng nasabing bonding nila. Enjoy raw sila at promise nga ng apat na mauulit agad ‘yon.

Angway, may mga pagkakataon din na kasama naman nila sina Karla Estrada, Vina Morales, Sunshine Cruz, Donita Rose (noong sa Pilipinas pa ito based).

Isa nga pala sa mga nagkomento sa pictures nila nina Marjorie, Aiko, Joy na pinost niya ay si Leon Barretto.

Sabi ng anak ni Marjorie, “Love you Tita! Thanks for being an amazing friend to my mom,” na sinamahan pa niya ng red heart emoji.

Actually ang tagal na ngang friends nina Ruffa, Marjorie.

Schollmates sila noong high school sa may Makati.

Matibay nga ang samahan nina Ruffa, Marjorie.

Bongga!

(Jun Lalin)