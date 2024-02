Isang araw matapos ang shutdown ng CNN Philippines, inilunsad naman ng TV5 at MediaQuest-owned RPTV sa frequency ng dating news outlet nitong Huwebes, Pebrero 1.

Ang free-to-air channel ay naglalaman ng sports, news, at entertainment na layong pasayahin ang mga manonood.

“The birth of RPTV is aligned with our commitment to elevate the standards of entertainment, sports, and public service broadcasting in the Phi­lippines,” saad ni TV5 president at CEO Guido R. Zaballero.

Ieere sa nasabing channel ang noontime show “Eat Bulaga” nina Tito, Vic at Joey, gayundin ang pro-gramang pang-umaga na “Gud Morning Kapatid” sa pangunguna ni Gretchen Ho.

Magkakaroon din ng live telecast ng Philippine Basketball Association (PBA), Premier Volleyball League (PVL) at mga laro ng Gilas Pilipinas.

Masasaksihan din ang mga show na “Ted Failon and DJ Chacha” at “Wanted Sa Radyo” ni Senador Raffy Tulfo.

Nag-shutdown ang CNN Philippines noong Enero 31 dahil sa pagka­lugi na umaabot sa P5 bilyon. Tinanggal din ang website at social media account ng news outlet kung saan tinatayang 300 ang nawa-lan ng trabaho sa pagsasara.