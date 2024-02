Proteksyunan ang tunay na demokrasya, labanan ang pananamantala sa mahihirap 

Noong Enero 30, nagkaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Electoral Reforms and People’s Participation tungkol sa diumano’y panunuhol at panlilinlang na ginagawa ng ilang grupo upang makakuha ng mga pirma para sa kanilang isinusulong na people’s initiative na naglalayong rebisahin ang ating 1987 Constitution.

Tinututulan ko ang anumang paggamit ng mga programa at pera ng gobyerno na para sa mahihirap dapat bilang kapalit upang impluwensyahan, linlangin at pagsamantalahan ang kahinaan at kahirapan ng ating mga kababayan para isulong ang pansariling interes ng iilan lamang.

Nakakagalit po ang mga narinig ko sa mga testigong humarap sa pagdinig. Sinabi nila na sila ay nilapitan ng mga grupo na nagsasabing may ayuda silang matatanggap mula sa gobyerno kung pipirma sila sa isang papel na hindi naman ipinaliwanag nang maayos ng mga ito kung ano ang nilalaman. Hindi nila alam na ang kanilang mga pirma ay gagamitin pala para sa isang pekeng people’s initiative na may layuning baguhin ang ating Saligang Batas.

Kung ito po ay totoo, hindi ito tunay na people’s initiative. At kung mapatunayang mga pulitiko ang nasa likod nito, mas maituturing itong politicians’ initiative dahil sila ang mukhang makikinabang at hindi ang taumbayan. Kaya po sa ating mga kababayan, kung kayo ay pumirma sa isang bagay na hindi lubos na ipinaintindi sa inyo ang kahulugan, o di kaya ay na-realize ninyo na hindi kayo sang-ayon sa inyong nilagdaan, mayroon kayong karapatan na bawiin ito habang may panahon pa. Mas mainam na huwag na lang kayong pumirma kung hindi nyo alam ang pinipirmahan ninyo.

Sa pagdinig, inalam natin sa Comelec ang tungkol sa mga balitang may panunuhol na naganap kapalit ng mga pirma. Bilang mga senador na halal ng buong bansa, pinaalalahanan din namin ang mga kasamahan natin sa gobyerno na mandato nating lahat na proteksyunan ang demokrasya, ang tunay na boses ng Pilipino, at ang ating mga institusyon tulad ng Senado na binuo upang magkaroon ng checks and balances sa pamahalaan.

Higit sa lahat, responsibilidad ng gobyerno na siguraduhin na ang mga programa para sa mahihirap ay mapakinabangan ng tunay na nangangailangan at hindi magamit para sa pulitika. Hindi po tama na gamitin ang ayuda para impluwensyahan ang pananaw at paninindigan ng sinumang Pilipino. Walang kapalit ang tulong ng gobyerno sa tao dahil pera naman ng taumbayan iyan, dapat lang na ibalik iyan sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos, at malinis na serbisyo.

Marami pong hamon ang kinakaharap ng ating bansa at doon dapat ibuhos ng buong puwersa ng gobyerno ang panahon at resources nito para masolusyunan ang mga iyon, lalung-lalo na ang paghahatid ng serbisyo sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya naman patuloy tayo sa pagbisita sa mga komunidad at paghahatid ng serbisyong karapat-dapat para sa ating mga kababayan.

Noong Enero 25, naging panauhing pandangal at tagapagsalita tayo sa pagbubukas ng 2024 Kalinga Provincial Athletic Meet na ginanap sa bayan ng Rizal. Mahigit 2,000 atleta mula sa Kalinga province ang sumali sa athletic meet na ito. Ininspeksyon din natin ang bagong kalsada na ginagawa sa Bono-Bongat Road, Rizal na ating isinulong bilang vice chairperson ng Senate Committee on Finance.

Pagkatapos ay pumunta naman tayo sa Isabela para personal na saksihan ang inagurasyon ng itinayong Mallig Super Health Center kasama sina Mayor Jose Philip Calderon at Vice Mayor Diosdado Felipe. Nagpapasalamat naman ako sa Sangguniang Bayan ng Mallig dahil sa bisa ng isang resolusyon ay inihayag nila ako bilang adopted son ng bayan.

Nakisaya rin tayo sa Bambanti Festival kasama sina Governor Rodito Albano, Vice Governor Bojie Dy, Mayor Josemarie Diaz at iba pang lokal na opisyal doon. Binisita natin ang booths at exhibits tampok ang mga lokal na produkto ng Isabela. Sinaksihan din natin ang groundbreaking ceremony ng itatayong Echague Super Health Center kasama si Mayor Kiko Dy at iba pang opisyal.

Noong Enero 26, personal nating sinaksihan ang groundbreaking ng Super Health Center sa Brgy. Dawan, Mati City. Nag-abot din tayo ng ating tulong sa mga mahihirap na residente roon.

Naging panauhing tagapagsalita tayo at pinangunahan ang ginanap na induction ng mga bagong opisyal ng Structural Engineers Association of Davao noong Enero 27 sa Sotogrande Hotel sa Davao City. Pinahahalagahan natin ang papel ng engineers sa nation-building.

Nagpunta naman tayo sa Iloilo noong Enero 28 para sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Pinasalamatan natin sina Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Jeffrey Ganzon at ang buong pamahalaang lungsod ng Iloilo City dahil sa mapayapa at matagumpay na selebrasyon. Nagpapasalamat din tayo kina Congresswoman Jam Baronda, former councilor Love Baronda, Leganes Mayor Junjun Jaen at iba pang opisyal sa kanilang mainit na pagtanggap.

Hindi kumpleto ang ating pagbisita sa Iloilo nang hindi nakakatulong sa mga nangangailangan. Kaya nagbigay tayo ng tulong sa 53 na pamilyang naapektuhan ng bagyong Egay noon mula Pavia, Zarraga at Iloilo City. Nakatanggap din sila ng tulong mula sa National Housing Authority sa ilalim ng programang ating isinulong noon para may pambili ng pako, yero, semento at iba pang materyales ang mga benepisyaryo sa pagtatayong muli ng kanilang bahay.

Nag-inspeksyon din tayo kasama sina Congressman Michael Gorriceta, Mayor Laurence Gorriceta, Vice Mayor Edsel Gerochi at iba pang opisyal sa itinayong Super Health Center sa Pavia at namahagi ng tulong sa mga BHWs at ilang residente roon.

Nakarating naman ang aking Malasakit Team kasama si Cong. Josy Limkaichong sa La Libertad, Negros Oriental para tulungan ang 99 residenteng nawalan ng hanapbuhay. Ang mga kuwalipikadong benepisyaryo ay nabigyan din ng Department of Labor and Employment ng pansamantalang trabaho.

Natulungan din ang 48 residente ng San Joaquin at Tubungan, Iloilo na ang kabuhayan ay naapektuhan ng bagyong Egay. Nakatanggap din ang mga ito ng hiwalay na tulong para pampaayos ng bahay mula sa NHA.

Tumulong din ang aking opisina sa 93 na biktima ng sunog sa Brgy. Poblacion sa Talisay City, Cebu.

Nagkaroon din ng groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Concepcion, Iloilo noong nakaraang araw na sinaksihan ng aking tanggapan kasama si Mayor Mark Anthony Celestial.

Ako po ay patuloy na magsisilbi sa inyo bilang halal na senador na representante ng buong sambayanang Pilipino. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya sa mga kababayan nating nangangailangan. Hindi po ako papayag na may magsasamantala sa kahinaan ng ating mga kababayan para isulong ang pansariling interes ng iilan lamang. Higit sa lahat, ipaglalaban ko ang ating demokrasya at poproteksyunan ko ang karapatan ng bawat tao na makatanggap ng malinis at maayos na serbisyo mula sa gobyerno.