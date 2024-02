NBI nabitag galamay sa love scam

ISANG galamay sa love scam ang nabitag ng mga ahente ng National Bureau of Investigation – Cybercrime Division (NBI-CCD) sa ikinasang entrapment operation sa Mandaluyong City.

Nahaharap sa kasong Estafa sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at paglabag sa RA 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si Jeremiah Jaime Vergara.

Ayon sa complainant na si ‘Ana’, ‘di tunay na pangalan, nakilala niya siya ng private message dito sa Whatsapp noong Marso 2023.

Nagkamabutihan umano sila hanggang alukin siya nito ng negosyo. Nag-invest umano siya ng P350,000 o 10% sa halaga ng condominium unit na gagamitin nila sa negosyo.

Nangako umano ang suspek na bibigyan siya ng 10% sa kikitain sa condominium. Noong Abril 2023, binigyan pa umano niya ito ng P100,000 dahil tumaas ang presyo ng unit.

Humingi din umano ang suspek ng P60,000 para bayad sa real property tax at P85,000 para sa pagproseso ng kanilang visa at plane ticket para sa kanilang biyahe papuntang Paris.

Nakakuha rin umano ang suspek ng P10,000 at P160,000 para sa pag­lilipat ng titulo.

Kalaunan ay naisip ang biktima na nabiktima siya ng love scam kaya inireklamo niya ang suspek sa NBI-CCD. Dinakip ito noong Enero 22, 2024 nang tanggapin niya ang marked money mula sa biktima.

Nasamsam sa suspek ang dalawang kutsara, 1 plastic bag na naglalaman ng cocaine, passport ng suspek, apat na passbook at mobile phone.

(Juliet de Loza-Cudia)