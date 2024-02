Miami pinutol 7 dikit na semplang

GINAWANG sangkalan ng Miami Heat ang 115-106 win kontra Sacramento Kings para putulin ang seven-game skid nitong Miyerkoles.

Bumomba ng 31 ng 31 points mula 10 of 14 shooting, may 7 rebounds pa si Jimmy Butler para sa Heat.

Naka-anim na tres si Josh Richardson tungo sa season-high 24 points, may 16 points, 11 rebounds si Bam Adebayo at 14 markers pa kay Tyler Herro sa Miami.

Namigay ng season-high 38 assists ang Heat sa kanilang 1,500th regular-season victory.

May 10 dimes si Terry Rozier panapal sa kanyang 1 of 8 clip sa field.

“The group poured a lot into the last 24 hours,” bulalas ni Miami coach Erik Spoelstra. “Poured into this process, poured into each other, poured into the solutions.”

Kinapos ang 13th triple-double sa season ni Domantas Sabonis na 19 points, 17 rebounds, 13 assists sa Sacramento. Pang-29 sunod na laro ding may double-double si Sabonis, kulang ng dalawa sa franchise record ni Oscar Robertson noong 1961.

Apat din ang naka-double digits sa Kings sa pangunguna ng 33 ni Keegan Murray. Mula sa labas ng arc ay 7 for 11 si Murray pero 12/40 overall lang ang Sacramento.

Sa back-to-back 3s nina Herro at Butler kalagitnaan ng third ay inagaw ng Miami ang manibela 73-70, hindi na binitawan at pinabuka pa sa 106-93 may 4 1/2 minutes pa.

(Vladi Eduarte)