Bumaba ang bilang ng mga taong tumataya sa lotto simula nang umusok ang isyu sa umano’y dayaan at maging viral ang larawan ng inedit na nanalo umano sa lotto.

Kung minsan, binabato pa ang lotto outlet sa galit ng mga tao sa nangyaya­ring dayaan umano sa bola ng lotto.

Ito ang isiniwalat ni Clarissa Imperial sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement na pinamumunuan ni Senador Raffy Tulfo nitong Huwebes.

Si Imperial ay assistant ni Evelyn Marking Javier, president ng Philippine Online Lottery Agents Associa-tion Inc. (POLAAI).

“Sa totoo lang po, right after ng edi­ted, edited na yan bumagsak ang sales namin, binato po ‘yong sasa-kyan ko, ‘yong teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw,” paglalahad ni Imperial.

“Actually, ako hanggang ngayon I still want to believe na ‘yong integrity ng PCSO nandiyan pa rin kasi for 20 years walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga,” maluha-luhang pahayag nito.

Ang tinutukoy niyang edited ay ang larawang inilabas ng PCSO ng taga-San Jose del Monte, Bulacan na kinuha ang napanalunang P43,882,361.60 jackpot sa 6/42 sa PCSO Main Office noong December 28, 2023.

Inamin na sa komite ni PCSO General Manager Mel Robles na inedit nila ang larawan upang maprotekta-han ang identity ng nanalo.

Sa pagdinig kahapon, pormal na isinumite ng PCSO at Bureau of Internal Revenue (BIR) ang pan-galan ng mga nanalo sa lotto. Umabot sa 8,192 pa­ngalan ang binigay ng BIR na nanalo ng P10,000 pataas mula noong Hulyo 2023 hanggang Enero 2024.

Iniimbestigahan na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isyu ng 433 nanalo sa P236 milyong jackpot ng Grand Lotto noong 2022.