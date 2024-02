Marian, Dingdong pararangalan sa QC

Hindi talaga maitatanggi na ang puso ni Quezon City Councilor Aiko Melendez ay para sa mga taga-showbiz.

Kahit subsob siya sa pagsisilbi sa kanyang nasasakupan, hindi pa rin talaga niya kinakalimutan ang showbiz.

At heto nga, may pasabog na naman siya para sa mga kapwa niya artista, pati na siyempre sa mga direktor, producer.

“Teka lang mga maritess…pwede magtrabaho muna ako bago ako magbigay ng clue???” paunang hirit ni Aiko sa mga netizen na nangungulit na i-ispluk na niya kung sino ba ang sikat na artista/vlogger na tumangging maka-collab siya.

“Diyan kayo maasahan, eh. Hahahahaha!

“Ipapasa ko lang ang resolution ko commending ‘Rewind’ movie for being the highest top grossing movie of all time.

“Mostly kasi sa Quezon City nila shinoot ‘yung movie kaya bilin ni Mayor Joy Belmonte and Vice Mayor Gian Sotto, na to give honor to the director, cast, staff, crew, and Star Cinema.

“Alam niyo naman Star Cinema baby rin ako,” sabi ni Aiko.

Oh, bongga, ‘di ba? Pararangalan ni Aiko ang mga producer (Star Cinema, Agosto Dos, APT Entertainment), si Direk Mae Cruz Alviar, at siyempre ang mga artistang sina Marian Rivera, Dingdong Dantes, pati na ang iba pang kasama.

Well, bongga ‘yan.

(Dondon Sermino)