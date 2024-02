Inianunsiyo ng mga kompanya ng langis sa bansa nitong Huwebes ang pagtaas ng retail price ng liquefied petroleum gas (LPG).

Sa isang advisory, inihayag ng Petron na tinaas nila ang presyo ng LPG ng P0.95 per kilogram, epektibo 12 a.m. nitong February 1.

Ang price adjustment ay katumbas ng P10 umento sa presyo ng tipikal na 11-kilogram LPG cylinder.

“This reflects the international contract price of LPG for the month of February,” saad ng Petron.

Naglabas din ng abiso ang Solane, na ang presyo ng kanilang LPG ay tataas ng P0.91 per kilogram o P10 dagdag sa presyo ng 11-kilogram LPG tank. Ang price adjustment ay naging epektibo 8 a.m ng Febru-ary 1.